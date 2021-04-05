У Нововолинську Волинської області в шахті №9 «Нововолинська» обірвався ліфт з шахтарями, внаслідок чого дев’ятьох гірників госпіталізували.

«На великій швидкості шахтна кліть опустилася в забій. Дев'ять шахтарів постраждали. Серед них – жителі Нововолинська та навколишніх сіл», – повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус у ніч на понеділок, 5 квітня.

За його інформацією, постраждалих госпіталізували, загрози їхньому життю немає.

«Є інформація, що 9 гірників доставлено в лікарню. Їх стан стабільний, загрози життю немає. Деякі отримали удари і переломи легкого ступеня. Двоє – на витяжці. Один постраждалий з відкритим переломом стегна. Стан середньої тяжкості», – зазначив Карпус.

Мер Нововолинська також зазначив, що 5 квітня має бути розпочато службове розслідування цієї події.