У неділю ввечері у Львові трапилась трагічна ДТП, у якій загинув 10-річний хлопчик – незакріплена кришка каналізаційного люка вилетіла з-під автомобіля і розбила лобове скло машини, що їхала назустріч. Поки родичі загиблої дитини намагаються пережити трагедію, поліція і Львівська мерія шукають винного.

Як з'ясував ZAXID.NET, каналізаційний люк , який став причиною трагедії, тривалий час перебував в аварійному стані. Менше ніж за добу до загибелі хлопчика на тому ж місці уже сталася аварія, а комунальні служби були попереджені про необхідність закріплення люка.

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Трагічний випадок трапився пізно ввечері у неділю на вул. Зеленій, 251, неподалік перехрестя з вул. Пасічною і Луганською. Службовий автомобіль ДСНС поспішав за викликом на пожежу і випадково наїхав на каналізаційний люк. У цей момент кришка люку відлетіла і влучила у лобове скло машини Acura MDX, що рухалася по зустрічній смузі. На передньому сидінні Acura сидів 10-річний хлопчик, який загинув на місці. Його батько керував автомобілем, а матір була на задньому сидінні.

На ділянці, де трапилася ця ДТП, не встановлені камери відеоспостереження управління безпеки міста, тому реконструювати обставини трагічного випадку можна лише зі свідчення очевидців та даних з відеореєстраторів.

ZAXID.NET поспілкувався із кількома водіями, які звертали увагу на аварійність каналізаційного люка на вул. Зеленій, 251. За словами львівського водія таксі Юрія Тимчія, незакріплена кришка люку спричинила ще одну ДТП напередодні трагедії. У ніч з суботи на неділю, 21 березня, кришка цього люку вилетіла і пошкодила автомобіль.

«То було близько дванадцятої-першої години ночі з суботи на неділю. Стояла машина на аварійці з розбитим колесом посеред дороги у сторону Сихова з Пасічної. Люк лежав збоку відкритий і людей 7-8 стояло біля цього люка», – розповів водій.

Речниця Патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій підтвердила ZAXID.NET інформацію про ДТП, яка трапилась в ніч на 21 березня. У ДТП, що відбулась о 00:15, потрапив автомобіль Skoda Oktavia.

Патрульні, які виїхали на місце події, склали акт обстеження вулично-шляхової мережі, де зафіксували неналежне утримання люку, щоб притягнути до відповідальності його балансоутримувача. Окрім того, за словами Катерини Рибій, і патрульні, і водії, що стали свідками ДТП, повідомили на «Гарячу лінію міста Львова» за номером 15-80 про аварійний люк.

Водій Skoda Oktavia у своїх поясненнях зазначив, що люк не був обгороджений спеціальною конструкцією. За його словами, уже після ДТП компанія молодиків поставили кришку люка на місце і обгородили його уламками деревини. Патрульні своєю чергою також обгородили аварійний люк спеціальною стрічкою.

«Єдине звернення, яке надійшло на «гарячу лінію» з цього приводу – це телефонний дзвінок о 07:51 у суботу від стурбованого мешканця, який повідомив про незакритий люк, – розповіла ZAXID.NET керівниця «Гарячої лінії міста Львова» Валентина Бартошик. – Ми відразу ж повідомили «Львівводоканал», працівники якого о 10:14 того ж дня закрили люк і обгородили його. Повноцінно зафіксувати цей люк мали у понеділок. Інших звернень ні від поліції, ні від мешканців ми не отримували».

Водій вантажного автомобіля Олег Стельмах, який щодня їздить по вул. Зеленій, розповів ZAXID.NET, що той каналізаційний люк довший час був в аварійному стані.

«Я там часто проїжджаю вантажним автомобілем, і весь час він був загороджений палицями чи пустими палетами. Потім його відремонтували, і минулого тижня я там проїжджав і чисто випадково наїхав на нього колесами причепа, і той люк вже весь ходив. Вони його зліплять докупи і стрічку заберуть, а ввечері їду – він знову обгороджений. І всі його намагаються об’їжджати», – розповів Олег Стельмах.

Спершу передбачалося, що розслідуванням трагічного випадку із загибеллю 10-річного хлопчика займеться Державне бюро розслідувань, оскільки одним з учасників ДТП став працівник ДСНС, з-під коліс автомобіля якого і вилетів люк. Однак, оскільки попередньою причиною смертельного випадку є неналежне утримання проїжджої частини, то зараз розслідування веде поліція. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть) і встановлюють всі обставини ДТП, зокрема, і щодо неналежного утримання каналізаційного люка.

Окрім того, власне службове розслідування почала і мерія Львова, оскільки утриманням доріг в місті займаються комунальні служби. Керівниця Сихівської райадміністрації Галина Гладяк повідомила ZAXID.NET, що наразі з’ясовують, хто відповідав за утримання люка.

Заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко повідомив ZAXID.NET, що наразі службове розслідування у цій справі ще триває і усю інформацію мерія передає слідчим поліції. За його словами, утриманнями каналізаційних люків у місті займається ЛМКП «Львівводоканал».

«Ми вночі виїжджали з Іриною Маруняк на місце, все оглянули і всю інформацію дамо поліції. Поліція має провести слідство і дати свій висновок, щоб ті, хто за це відповідальний, були притягнуті до відповідальності», – сказав Москаленко.

Відомо, що вдень суботи, 20 березня, працівники ЛМКП «Львівводоканал» проводили роботи на вул. Зеленій, 251. Наразі ZAXID.NET не вдалося отримати коментар ЛМКП «Львівводоканал» щодо ситуації з цим люком.

За інформацією мера Львова Андрія Садового, люк, що спричинив смерть дитини, був обгороджений — закріпити його мали у понеділок, 22 березня.

«Наше завдання сьогодні - бути з родиною, допомагаємо з похованням. Сьогодні з ними працюють психологи. Місто максимально допоможе родині, бо цю втрату зрозуміти неможливо. Це аномально. Ще раз висловлюю свої співчуття рідним. Це трагедія Львова, трагедія для мене особисто», – заявив Андрій Садовий.

Відомо, що загиблий 10-річний хлопчик був єдиною дитиною у сім’ї молодих львів’ян. Сім’я поверталась додому у момент, коли трапилась трагедія. Родичі загиблої дитини наразі ситуацію не коментують.