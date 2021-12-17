Внаслідок удару люку загинув 10-річний хлопчик, який сидів на передньому пасажирському кріслі авто Acura MDX

У п’ятницю, 17 грудня, слідчі повідомили про підозру двом посадовцям Сихівської райадміністрації Львова за порушення правил щодо убезпечення дорожнього руху. Як повідомила Нацполіція Львівщини, саме це стало причиною смертельної ДТП з каналізаційним люком на вул. Зеленій.

У березні на вул. Зеленій незакріплена кришка каналізаційного люка вилетіла з-під автомобіля пожежників Mitsubishi L200 і розбила лобове скло машини Acura MDX, що їхала назустріч. Люк розбив скло та вбив 10-річного хлопчика, що сидів на передньому кріслі автомобіля.

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що начальник та спеціаліст відділу комунального господарства Сихівської РА, були відповідальними за утримання автомобільних доріг, не вжили необхідних заходів для своєчасного виявлення та ліквідації пошкоджень люка.

Якщо пошкодження не можна було ліквідувати одразу, то за 50-100 м до небезпечної ділянки мали бути встановлені попереджувальні дорожні знаки. Однак цього зроблено не було. Відповідно, під час руху водії обох автомобілів не мали можливості вчасно виявити перешкоду та вжити заходів для її об’їзду або зупинки транспортного засобу.

17 грудня слідчі за процесуального керівництва обласної прокуратури повідомили їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 288 (порушення нормативно-правових актів, норм і правил, що стосуються убезпечення дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкціями статті, - позбавлення волі на строк до п'яти років.

Керівниця Сихівської РА Галина Гладяк повідомила ZAXID.NET, що їй ще нічого не відомо про вручення підозр її підлеглим.