У місті Кройдон, що на півдні Великого Лондона, збудували 135-метровий хмарочос, який вважається найвищим у Європі модульним житловим будинком. ЖК College Road звели з 1725 модульних блоків, розташованих навколо бетонного стрижня, пише Dezeen. На заводі виготовляли не окремі елементи, а цілі секції, які потім збирали на будмайданчику.

Геометричний дизайн фасаду надихнула забудова Південного Лондона 50-60-х років, зокрема бруталістська NLA Tower Ріхарда Зайферта. На рівні вулиці будівлі декорували глазурованою плиткою.

Найнижча башта комплексу вміщає 120 квартир – це доступне житло. У найвищій башті – 817 квартири для оренди, а також студія для запису подкастів, спа з сауною, тренажерний зал, коворкінг та сад на даху. Мешканці можуть користуватися спільними приміщеннями за принципом колівінгу.