У Луцьку люди з порушеннями зору вийшли на пікет проти неналежного оголошення зупинок у громадському транспорті та через відсутність сповіщення про прибуття автобуса. Акція відбулася у пʼятницю, 3 січня, біля офісу місцевого оператора CityCard. Про це йдеться у сюжеті Insider Media.

Зі слів пікетувальників, коли компанія CityCard виграла тендер на встановлення системи безготівкової оплати, в договорі однією з умов вказали облаштування громадського транспорту системами сповіщення, які мали б повідомляти назви зупинок.

«Незрячий не може користуватися громадським транспортом. Без допомоги людей я не можу сісти у маршрутку. Ще добре, коли люди на зупинці є і підказують, а як сам стою, то мушу бігати до водія в салон і розпитувати», – розповів лучанин Микола Войтюк.

Люди з вадами зору просили, щоб звукові сповіщення вмикали назовні, а не тільки всередині громадського транспорту. Так вони зможуть почути номер маршруту, що прибуває.

До пікетувальників вийшла заступниця директора компанії CityCard Інна Артемчук, яка зауважила, що у салонах луцьких автобусах і тролейбусах постійно озвучується поточна та наступна зупинка. Водночас зовнішнє озвучення відбувається за допомогою валідаторів у салоні транспорту, але й це залежить від наявності зв'язку та потужності GPS-сигналу, тому порадила з претензіями звертатися до відділу транспорту Луцької міської ради.

Додамо, що ТОВ «Сіті кард систем» зареєстрували 17 липня 2019 року в Луцьку й воно належить молдовській компанії Paynet Services. Спеціалізується у надані в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі компʼютерів. CityCard є оператором електронного квитка у Луцьку з 2019 року.