Луцька міська рада уклала договір на п’ять років із новим перевізником автобусних маршрутів №25 «Карбишева – с.Великий Омеляник» та №30 «с.Богушівка – Карбишева». Ним стала компанія «Транссіті». Про це повідомили 13 березня на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради.

«Попереднім перевізником була компанія “Бест Ленад Груп”, в якої “Транссіті” брав автобуси в оренду. У грудні 2023 року із нею розірвали договір і оголосили конкурс на перевезення пасажирів за маршрутами №25 та №30. Переможцем став “Транссіті”. Тому автобуси як їздили, так і продовжать їздити – пасажири змін не відчують. У подальшому можливі зміни в графіку руху», – розповіли ZAXID.NET у відділі транспорту Луцької міської ради.

Додамо, що ТОВ «Транссіті» – транспортна компанія з Білої Церкви, власником якої є Юрій Нестерчук. Автопарк «Транссіті» нараховує понад 500 автобусів, переважно класу Євро-5, а також Євро-6. На сьогодні перевізник обслуговує Чернігів, Білу Церкву, Київ, а також Луцьк.