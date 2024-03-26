У четвер, 28 березня, у Луцьку припинять опалювальний сезон. Таке рішення пов’язане зі стійким підвищенням температури, однак у разі необхідності – подачу тепла відновлять до лікарень. Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

«Рішення ухвалено з огляду на прогнозоване стійке підвищення температури, задля недопущення перегріву осель та з метою економії коштів містян й необхідності ефективно використовувати енергоносії», – зазначив Ігор Поліщук.

Водночас міський голова зауважив, що «Луцьктепло» буде готове відновити подачу теплоносія для потреб лікарняних закладів на їхній запит у разі пониження температури.

Додамо, що рішення про припинення опалювального сезону члени виконкому Луцької міської ради прийняли під час чергового засідання 13 березня. Тоді головною умовою для припинення подачі тепла було підвищення протягом трьох діб середньодобової температури вище + 8°С.