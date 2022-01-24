У Луцьку відбулась гастроекскурсія, в ході якої учасники пробували п’ять автентичних страв, які мають стосунок до історії міста. Це і питний мед, і тістечка, і пиріжки, які колись готували караїми. Триває така екскурсія три години, її вартість – 300 грн з людини.

Всього на маршруті є п’ять зупинок, під час кожної з них відвідувачам пропонують скуштувати страви, які мають стосунок до історії Луцька. Перша зупинка – у магазині «Медова хата» на Богдана Хмельницького, де відвідувачі пробують гарячий питний мед. Далі екскурсія переходить до кав’ярні «Золотий дукат» на Крилова, де гостям пропонують спробувати тістечко «Розалінка», приготовленого за давнім рецептом. Подібні тістечка продавали у кав’ярні кондитера Чезаре Розаліні на вулиці Ягеллонській у Луцьку (теперішня Лесі Українки) на початку 20 століття.

Третя зупинка – у пекарні «Pekkеr», що на вулиці Сенаторки Левчанівської. Тут готують караїмські пиріжки, щоправда, за трішки зміненим рецептом: у оригіналі в начинку додавали баранину і цибулю, а в сучасній інтерпретації у начинці капуста та курятина. Поки що такі пиріжки готують суто для екскурсій.

По дорозі за замку учасників пригощають гарячим пивом з медом, яке називається «глюбір». Цей напій презентує луцька крафтова пивоварня «Luchan». Фінальна зупинка – в ресторані «Корона Вітовта» біля замку, де гостей пригощають тістечком у вигляді в’їзної вежі Луцького замку та фірмовою вишнівкою.

Вартує така екскурсія 300 грн за одну людину. Триває вона близько трьох годин. Як зазначили в Центрі туристичної інформації, такі екскурсії проводять як для місцевих, так і для туристів.

«Ми хочемо зруйнувати міф, що у Луцьку немає що поїсти автентичного і суто луцького. А ще ми хочемо зацікавити людей та спонукати їх цікавитись своїм містом. Екскурсії наразі є трішки застарілим форматом, але ось у такому вигляді, думаю, людям буде цікаво», – зазначила в коментарі ZAXID.NET менеджерка з туризму Анна Дівчарук.

Записатись на екскурсію можна на сторінці Центру туристичної інформації у Facebook, зазвичай там створюють подію і додають до неї гугл-форму, яку потрібно заповнити. Також для запису можна зателефонувати за номером 099 644 77 79.