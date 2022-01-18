Використані автомобільні шини вважаються відходами четвертого класу небезпеки та підлягають утилізації

У Луцьку з майданчиків дитсадків вивезуть понад 2 тис. використаних автомобільних шин, які використовуються для декору. За словами директорки департаменту екології, ці роботи повинні виконати протягом 2022 року. Наразі департамент провів інвентаризацію, всього на майданчиках нарахували 2114 використаних шин.

Про плани повідомила директорка департаменту екології міськради Оксана Лисак під час засідання виконкому в вівторок, 18 січня. За її словами, у 2022 році департамент екології планує вивезти автомобільні шини з майданчиків навчальних закладів.

«Ми провели інвентаризацію, 2114 автомобільних шин є, які потрібно вивезти, тому що це вже вчорашній день. На сьогоднішній день таких відходів не повинно бути у використанні, тим більше, у дошкільних закладах», – зазначила Оксана Лисак.

Зазначимо, що згідно з постановою Кабміну, використані автомобільні шини відносяться до четвертого класу небезпеки, тобто, є малонебезпечними. Втім, вони вважаються відходами, тож підлягають обов'язковій утилізації.