Споживачі використовують той же обсяг електроенергії, що й раніше, але не всі одночасно

У «Львівобленерго» пояснили, що вимкнення за графіками не мають на меті зменшити загальне споживання електроенергії кожного споживача, а застосовуються, аби забезпечити баланс між виробництвом та потужністю споживання електроенергії в режимі реального часу, показником якого є частота в енергосистемі (50 герц).

Це означає, що в енергосистемі має зберігатись постійна рівність між тим, скільки електроенергії виробляється в цю хвилину і скільки споживається, адже електроенергію неможливо згенерувати і залишити «на потім» про запас.

«До атак на енергосистему кожного дня вранці та ввечері суттєво збільшувалась потужність споживання (все вмикали у розетки, адже збирались на роботу або приходили додому), і це зростання покривалось за рахунок теплових та гідроелектростанцій. А після обстрілів окупантів можливості виробляти і доставляти електроенергію до споживачів суттєво обмежені», – ідеться в дописі ЛОЕ.

Тож графіки відключень вводяться тому, що покрити всі потреби споживачів одномоментно немає можливості. Якщо не впроваджувати вимкнень, кажуть енергетики, частота зменшиться до критичного рівня, енергосистема припинить роботу і без електроенергії залишаться всі. На відновлення електропостачання у такому випадку можуть піти дні і навіть тижні.

Нагадаємо, раніше в «Львівобленерго» повідомили, що економія електроенергії у Львівській області не перевищує 10-20% від звичного споживання, тож і цифри у платіжках абонентів не змінились.