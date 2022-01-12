Львівські медики знову фіксують збільшення кількості хворих на коронавірус. На лікарняні ліжка, як і зазвичай, потрапляють здебільшого невакциновані пацієнти. Деякі медзаклади міста навіть знову беруться розгортати додаткові ковідні ліжка. Так хочуть уникнути великого навантаження на медичну систему й зустрічати чергову хвилю коронавірусу у повній готовності. Цей спалах пов'язують із новорічно-різдвяними святами.

Владислав потрапив до лікарні з коронавірусом перед самим Новим роком. Перед тим тиждень лікувався вдома, однак стан погіршувався, тож довелося викликати швидку, яка госпіталізувала чоловіка до восьмої міської лікарні.

«Я дуже був хворий, в мене була дуже висока температура. В новорічну ніч мені було дуже важко, мене рятували від високої температури. Три крапельниці, дуже поганий стан був. Я вперше не був на Різдво вдома. Це дуже прикро, мені взагалі прикро, що я захворів. Так пильнував себе!», – розповідає хворий на коронавірус пацієнт 8 лікарні Владислав.

У восьмій міській лікарні вже фіксують збільшення кількості хворих на коронавірус. Минулої доби до медзакладу госпіталізували дев'ятьох пацієнтів із цією недугою. Ще кілька днів тому тих, хто потребував стаціонарного лікування, було втричі менше. Тоді навіть взялися згортати деякі ковідні відділення.

«Це кардіологічне відділення, звідти ми перевели всіх пацієнтів. Розпочали планові заходи задля очищення відділення, тобто кварцування, миття. Та через те, що зросла кількість нових хворих, ми знову розгорнули це відділення і знову в кардіології приймаємо хворих на коронавірус», – каже медичний директор восьмої міської лікарні Першого ТМО Львова Максим Павлов.

Не бракує пацієнтів з Covid-19 й в інфекційній лікарні. Тут зараз лікують більше сотні хворих. І кількість госпіталізованих зростає.

«Мій особистий прогноз, що ця хвиля буде смертоносною, тяжкою, що ліжок не буде вистачати. Кисню не буде вистачати, лікарів не буде вистачати. Ліків не буде вистачати. Тому що, дивлячись, що робиться в Західній Європі зараз і в Америці, нас чекає така ж висока і стрімка хвиля, яка раптово налетить», – прогнозує завідувачка четвертого відділення обласної інфекційної лікарні Таміла Алексанян.

Зростання кількості нових хворих на коронавірус медики пов'язують із новорічно-різдвяними святами. А ще – з низьким рівнем вакцинації. В області імунізувалися менше половини населення.

«Люди перед Новим роком мали корпоративи, де не завжди зважали на ситуацію, що може бути передача інфекції. Ну і плюс в домашніх умовах так само були святкування. І ще один фактор, який не потрібно забувати, що в нас, у західних областях, дуже багато людей працюють за кордоном. І зрозуміло, що на ці свята вони поверталися додому», – каже координатор з вакцинації проти коронавірусу на Львівщині Олег Когут.

Нову хвилю коронавірусу на Львівщині медики прогнозують вже на початку лютого.

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