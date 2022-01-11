В Україні 31 січня набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров’я № 2664 від 30 листопада 2021 року, яким розширено перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації від коронавірусу. Про це у вівторок, 11 січня, повідомили у МОЗ.

Згідно з наказом, до списку тих, хто підлягає обов’язковій вакцинації проти Covid-19, додаються працівники:

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

Працівники цих установ, які не отримають принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

У міністерстві зазначили, що ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусної хвороби та медичний висновок на підтвердження цього.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко своєю чергою нагадав, що в останні тижні 2021 року та перші 2022-го фіксують зростання кількості випадків інфікування штамом «Омікрон» у більшості європейських країн. Епідеміологічні дані з інших країн та перебіг там захворювання на штами коронавірусу «Омікрон» і «Дельта» спонукають, за словами Ляшка, розширювати в Україні перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусу є обов’язковою.

Нагадаємо, що щеплення від коронавірусу вже є обов’язковими для працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів; місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів; закладів освіти всіх рівнів та форм власності, підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави.