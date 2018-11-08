«Добре, що є люди, які відсортовують за нас сміття».

Покупцям пропонуватимуть альтернативу поліетиленовим пакетам

Львівська міська рада планує обмежити використання одноразових поліетиленових пакетів у торгових мережах Львова. Відповідне рішення під час засідання 9 листопада розгляне виконавчий комітет Львівської міської ради.

Зокрема, власникам супермаркетів та магазинів рекомендуватимуть пропонувати покупцям альтернативу використання одноразових пакетів – паперові пакети, багаторазові торбини тощо. Також торгові мережі мають розробити програму лояльності до споживачів щодо заохочення використання багаторазових пакетів.

Водночас департамент гуманітарної політики ЛМР має провести просвітницьку роботу у міських школах щодо негативного впливу на довкілля поліетиленового пакування.

Департамент економічного розвитку ЛМР має створити пункти прийому поліетиленових пакетів.

За словами заступника міського голови з питант розвитку Андрія Москаленка, механізм впровадження цього рішення мерія напрацьовуватиме спільно з представниками торгових мереж Львова.

«Минулого року Львів першим в Україні прийняв стратегію «Нуль відходів», яка передбачає ряд практик щодо перевикористання твердих побутових відходів і зміну підходу до сміття, визначення його як ресурсу. Одне з важливих рішень – це відмова від одноразових пакетів і використання багаторазової тари. Львів вже сьогодні має багато практик використання багаторазової тари, тому це рішення викличе великий позитивний ажіотаж серед мешканців міста», - зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно про відмову від використання поліетилену заявили у Славській ОТГ, що на Львівщині.

Наразі 33 країни світу, серед яких Франція, Італія, Румунія, Монголія, Кенія, Мадагаскар заборонили використання пластикових пакетів, ще 53 країни ввели часткову заборону або податок на пакети, а Комітет Європарламенту з навколишнього середовища взагалі проголосував за заборону в Євросоюзі з 2021 року використання одноразових пластикових виробів.