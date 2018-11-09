Львівська мерія обмежила використання поліетилену в місті

СуспільствоКатерина Родак, сьогодні, 10:54960

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Львівська мерія обмежила використання поліетилену в місті
Частина супермаркетів уже погодилась зменшити використання поліетиленових пакетів

Виконавчий комітет Львівської міської ради під час засідання 9 листопада погодив обмеження використання поліетилену у торгових точках міста.

Згідно з прийнятим рішенням, власникам супермаркетів та магазинів рекомендуватимуть пропонувати покупцям альтернативу використання одноразових пакетів – паперові пакети, багаторазові торбини тощо. Також торгові мережі мають розробити програму лояльності до споживачів щодо заохочення використання багаторазових пакетів.

За словами заступника міського голови з питань розвитку Андрія Москаленка, це рішення передбачає поетапний перехід від поліетилену до більш екологічного пакування. Першим кроком буде добровільна, лояльна система пропонування різних видів пакувань у супермаркетах. Згодом перехід на екологічне пакування стане обов'язковим.

Андрій Москаленко також зазначив, що частина міських супермаркетів уже готова перейти від одноразових поліетиленових пакетів на екологічні. Після супермаркетів заборона поліетилену пошириться на малі магазини та ринки.

Департамент гуманітарної політики ЛМР має провести просвітницьку роботу у міських школах щодо негативного впливу на довкілля поліетиленового пакування. Департамент економічного розвитку ЛМР має створити пункти прийому поліетиленових пакетів.

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