Славська ОТГ заявила про відмову від поліетиленових пакетів з 2019 року

Відмовлятися від поліетилену у Славську будуть поетапно

У Славській об’єднаній територіальній громаді розробляють програму переходу від використання поліетиленових пакетів на більш екологічні. Таке рішення сесія Славської ОТГ погодила під час засідання ще 24 жовтня, розповіла ZAXID.NET начальниця відділу туризму і комунікації Славської ОТГ Ольга Безушко.

За її словами, ініціатива відмови від поліетиленових пакетів йшла від представників туристичного бізнесу.

«Це був запит від бізнесу, зокрема туристичних комплексів. Ми мали кілька інформаційних зустрічей стосовно розвитку громади. І це був один із запитів – сприяти заміні поліетилену на території громади, принаймні спробувати», - розповіла вона.

Протягом двох найближчих місяців депутати Славської ОТГ разом із представниками бізнесу та громади мають розробити програму переходу від використання поліетиленових пакетів на більш екологічні. У цій програмі пропишуть механізм заміни поліетилену на території Славської ОТГ, а також впровадження матеріального заохочення для екологічно свідомих підприємців.

Заохочувати дрібних підприємців використовувати тканинні, полімерні та паперові пакети планують запроваджуючи брендовані пакети.

«Ми маємо перелік всіх підприємців, які ведуть бізнес на території ОТГ нелегально [дрібні продуктові магазини та промтовари]. З ними ми теж ведемо політику в ту сторону, щоб запровадити брендовані пакети, на яких кожен магазин зможе мати свою рекламу», - розповіла Ольга Безушко.

Програму відмови від поліетиленових пакетів Славська ОТГ планує затвердити у грудні цього року, а перші кроки робитимуть з початку 2019 року. У майбутньому на території ОТГ будуть створені спеціальні комісії, які перевірятимуть виконання цієї програми, однак накладати штрафи на недобросовісних підприємців ОТГ не матиме права. «Це будуть прохання, рекомендації і також висвітлення у ЗМІ таких «поліетиленових» підприємців», - каже Ольга Безушко.

Серед місцевих жителів Славської ОТГ уже розпочали проведення інформаційної кампанії щодо використання багаторазових тканинних торбинок під час походів у магазини.

«Ми привчаємо людей до того, що в магазин треба йти зі своєю торбинкою, бо скоро там не буде пакетів. Це спрацьовує», - зазначає Ольга Безушко.

На сайті Славської ОТГ вказано, що інформаційну кампанію щодо відмови від поліетилену введуть також у навчальних закладах.

Додамо, що до Славської ОТГ належать селище Славське, села Волосянка, Либохора та Нижня Рожанка. Загалом на території ОТГ проживає близько 8800 осіб.

Про відмову від використання поліетилену в Україні почали говорити ще у 2011 році, тодішній начальник управління благоустрою Мінрегіону Олександр Ігнатенко анонсував ухвалення відповідного законопроекту 2012 році, однак досі Верховна Рада відповідних рішень не приймала. У квітні цього року депутати Київради запропонували перейти від використання поліетиленових пакетів у магазинах на більш екологічні – таку петицію підтримали мешканці столиці.