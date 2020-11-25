Від початку тижня львівські суди не відправляють повісток на засідання, тому що у них закінчилися гроші на поштові марки. Про нестачу фінансів повідомили усі суди Львова, окрім Шевченківського.

Личаківський та Сихівський районні суди останні листи з повістками відправили ще у п’ятницю, 20 листопада.

«Ми стараємося робити все, щоб не паралізувати роботу суду. Повістки на засідання тепер відправляємо через SMS-повідомлення або на електронну пошту. Щоб повідомити про час і дату судового засідання працівники суду дзвонять учасникам процесу на мобільні телефони. Таким чином працівники суду витрачають свої гроші», – розповіла Ольга Пуківська, в.о. прес-секретаря Сихівського районного суду.

У вівторок та середу, 24-25 листопада, закінчилися гроші і в Залізничному та Франківському судах.

У судах закінчилося фінансування саме на поштові марки, конвертами вони забезпечені повністю, з цим проблем немає. В місяць на марки у судах витрачається близько 100-120 тис. грн. У судах не знають, коли їм надійдуть гроші на фінансування кореспонденції.

До слова, Вища рада правосуддя вже звернулася до Міністерства фінансів України із проханням терміново збільшити видатки на заробітну плату працівникам апаратів судів та на здійснення судочинства, зокрема на закупівлю поштових марок.

Нагадаємо, у липні, усіх львівських та українських судах виникли проблеми з інтернетом через борг Державної судової адміністрації перед «Укртелекомом». Тоді судді не мали доступу до бази законодавства на сайті ВРУ та мали проблеми із завантаженням рішень та процесуальних документів до держреєстрів.