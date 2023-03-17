День народження Йоганна Себастьяна Баха більшість світу відзначає 21 березня

У Львівській національній філармонії 19, 20 та 21 березня відбудеться фестиваль камерної музики «Наша Бахіана». На трьох концертах прозвучать твори XVII-XXI століть: Бах, Барвінський, Такеміцу, Ланюк, Куртаг та інші. Фестиваль відбувається у межах концертної серії «Україна. Музи не мовчать».

«Наша Бахіана» – це фестиваль камерної музики, що є продовженням проекту «Бах-Маратон», який Львівська національна філармонія щорічно проводить у час святкувань дня народження Йоганна Себастьяна Баха, яке більшість світу відзначає 21 березня (за юліанським календарем). Автор проекту – Устим Жук. Усі концерти можна також послухати онлайн.

Програма фестивалю «Наша Бахіана»

Бах&Камералістика

19 березня, 19:00

У перший день фестивалю, присвяченому постаті Йоганна Себастьяна Баха, звучатимуть твори Роберта Шумана та Василя Барвінського. Які зв’язки поєднують усі ці постаті, можна буде дізнатись під час концерту. Трансляція тут.

Мандруючи з Бахом

20 березня, 19:00

1890. В маленькій угорській гімназії дав перший сольний концерт Ерньо Донаньї, композитор і піаніст, чия музика впевнено крокує новим світом. 1930, Токіо. Тору Такеміцу, перший славетний японський композитор і безкомпромісний авангардист з’явився на світ. 1942. Німецький концтабір. Чеський композитор Ервін Шульгоф, що тільки сьогодні повертається із забуття, помер від туберкульозу. 1958. Париж. У цей час патріарх сучасної угорської музики Дьордь Куртаг написав свій опус №1, Струнний квартет, що позначив його одужання від важкої депресії. 2023. Львівська філармонія. Під час війни у центрі Європи ми маємо змогу слухати музику відомого сучасника, львів’янина Юрія Ланюка. Що відбулось напередодні всіх цих начебто не пов’язаних між собою подій? Можна буде дізнатись під час концерту. Трансляція тут.

Зі Львова до Бранденбурга

21 березня, 19:00

Заключний день фестивалю «Наша Бахіана» пройде під знаком бахівських Бранденбурзьких концертів. Трансляція тут.