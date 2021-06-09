Випадок стався у квартирі на другому поверсі п'ятиповерхівки

У Львові 5-річна дитина отруїлася чадним газом. Випадок стався у середу зранку, 9 червня, у п'ятиповерховому будинку на вул. Грінченка у Шевченківському районі.

«О 7:55 сталось отруєння чадним газом за адресою вул. Грінченка, 10. Потерпілу – п'ятирічну дівчинку – госпіталізували в Львівську міську дитячу клінічну лікарню», – повідомили на Гарячій лінії міста Львова.

Як розповіли ZAXID.NET у прес-службі «Львівгазу», випадок стався у квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового будинку. Подачу газу до квартири перекрили. Працівники провели перевірку в помешканні та виявили порушення в роботі газових приладів.

«Виявили, що відсутня тяга в димовому каналі газової колонки. Над плиткою замість природної вентиляційної решітки встановлена електровитяжка, що також є порушенням. У квартирі ущільнені вікна та двері, немає доступу та циркуляції повітря», – розповів речник «Львівгазу» Петро Лукіянчук.

Він розповів, що незначне отруєння також отримала 25-річна жінка, проте госпіталізації вона не потребувала.

У міській дитячій клінічній лікарні ZAXID.NET розповіли, що стан дівчинки задовільний. Дитина ще день-два пробуде у неврологічному відділенні для спостереження.