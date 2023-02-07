Вибухнув туристичний газовий пальник, на якому мешканці готували їжу, коли не було світла

Вранці у вівторок, у багатоповерхівці на вул. Богдана Хмельницького стався вибух газу. Як повідомили рятувальники, вибухнув туристичний газовий пальник, на якому мешканці готували їжу, коли не було світла.

Як вказано у повідомленні ДСНС Львівщини, близько 10:00 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на вул.Б.Хмельницького 230А в одній з квартир стався вибух газу.

Як з’ясувалось на місці події, люди готували їжу на електричній плиті та коли вимкнули світло, господарі поставивши на плиту туристичний газовий пальник продовжили готувати їжу. Та через деякий час світло ввімкнули і електрична плита нагрівши газовий пальник спровокувала вибух. На щастя ніхто з людей не постраждав.

Рятувальники Львівщини вкотре застерігають дотримуватись рекомендацій при користуванні туристичних пальників та газових балончиків до них:

Використання біля легкозаймистих предметів.

Зберігання балону на балконі: від різкого перепаду температур він може вибухнути.

Порушення герметичності балону або його неправильне приєднання до пальника.

Тривале використання пальника та надто великий посуд. Оптимальний розмір посуду для пальника — на одну порцію.

Несертифіковані пальники та балони поганої якості.

Газовий туристичний пальник має використовуватися лише на відкритому повітрі.