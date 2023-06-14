Музичну частину балету виконає оркестр «Віртуози Львова»

У Львівській філармонії стартує спільний проект з балетною школою-театром L.Stage. Балет «Пригоди дівчинки Веснянки», написаний у 1969 році українською композиторкою Жанною Колодуб.

Балет створений саме для дітей виконавців і за весь час був поставлений усього один раз, після чого, на жаль, був забутий. Сюжет балету – відома казка Ганса Крістіана Андерсена «Дюймовочка», проте композиторка завдяки музичній мові додає яскравих національних ознак цій історії, зокрема називаючи головну героїню Веснянкою.

Ідеєю постановників є не тільки повернути на сцену чудовий дитячий твір Жанни Колодуб, а й подарувати можливість внутрішньо переміщеним через російську агресію дітям, об’єднатися в спільному творчому процесі, та спробувати себе в ролі артистів балету, оркестру та декораторів.

Балет створений саме для дітей виконавців і за весь час був поставлений усього один раз

Досвідчені постановники, хореографи та диригент допоможуть юним виконавцям підготуватись до виступів. Також діти зможуть взяти участь у виготовленні декорацій та стати частиною великої творчої команди.

Музичну частину балету виконає академічний камерний оркестр «Віртуози Львова» під батутою Сергія Хоровця. Керівниця проекту – Ірина Вакуліна.

Зараз триває репетиційний процес, а прем’єра відбудеться вже цього місяця. 20 червня виставу можна буде побачити у музично-драматичному театрі ім. Юрія Дрогобича (м. Дрогобич), а 24 червня – у львівській філармонії ім. Мирослава Скорика (м.Львів).

Проект створено за підтримки Міжнародної організації з міграції та фінансування Yoshiki Foundation America.