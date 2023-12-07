У основі опери – історія для дітей, батьків, бабусь і дідусів, що відкриває справжню цінність родинного минулого кожного з нас на широкому історичному тлі та в сучасних реаліях

Вперше в Україні прозвучить опера відомого польського композитора Єжи Корновіча «Родинний альбом», перекладена українською мовою. Цей проект є результатом співпраці двох національних філармоній: прем’єрні постановки пройдуть 8 та 10 грудня у Національній філармонії України (Київ) та Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика. Партнером проекту виступає національний ансамбль солістів «Київська камерата».

Опера написана для сопрано, контратенора, струнного оркестру та відеопроєкції у 2023 році. Вона перекладена українською ексклюзивно для проекту. Автор лібрето Міхал Русінек, переклад Тетяна Коротун.

У основі опери – історія для дітей, батьків, бабусь і дідусів, що відкриває справжню цінність родинного минулого кожного з нас на широкому історичному тлі та в сучасних реаліях, а також навчає пізнавати життя й творити любов довкола себе.

Серед виконавців відомі молоді музиканти та визнаний колектив: Анастасія Поважна, сопрано, Станіслав Цема, контратенор, національний ансамбль солістів «Київська камерата», диригентка Наталія Стець та режисерка Марина Рижова.

«Дитинство – це час, коли ми перебуваємо одразу в кількох світах - можливо, найменше в реальному, бо не маємо про нього жодного уявлення. Можливо, це й добре… Читаючи альбом, герої відкривають для себе родинне минуле, яке також є універсальною історією», – розповідає композитор Єжи Корновіч.

«Було вирішено на кілька тижнів побути дитиною і писати вірші, які досить вільно базуються на біографіях членів моєї сім'ї, а Єжи Корновіч написав до них прекрасну музику. Мені здається, що я маю досить пересічних предків. Але я також переконаний, що навіть на навіть на дуже звичайну сім'ю можна подивитися з незвичайної перспективи: в кожному з нас є дивацтво, в кожному з нас є пригода, в кожному з нас є анекдот, який можна розповісти», – ділиться автор лібрето Міхал Русінек.

«Ця опера для мене – тепла сімейна кінострічка, ностальгія по дитинству, де життя, сповнене надій, мрій і віри в найкраще, – ще попереду. Так важливо – не забути в дорослому житті те, що було важливо для тебе-дитини! А якщо забуваєш, то сімейний альбом завжди допоможе згадати», – говорить режисерка вистави Марина Рижова.

В концертній версії постановки закладене прагнення відійти від ілюстрації, де дорослі люди грають дітей. Герої опиняються в батьківському домі, який продається. Вони збирають речі, які мають найбільшу цінність для них. Дитинство минуло. Лишились тільки коробки важливих дрібниць, старі касети з мультфільмами і майбутнє.