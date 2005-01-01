У львівський госпіталь з Дніпра летить 10 поранених військових

У четвер, 7 червня, до Львова прилетить десять поранених військових із Дніпра. Четверо бійців є лежачими, а двоє перебувають у важкому стані. Про це повідомив керівник регіонального медіацентру Міноборони України Олександр Поронюк у коментарі АІА «Гал-інфо».

«Усі вони вихідці із східних областей України - Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська області. Рідних тут вони не мають. Медики нашого госпіталю вже очікують на прибуття пацієнтів. Їм буде надана уся необхідна допомога», - сказав Олександр Поронюк.

За попередньою інформацією, з 12:30 до 13:30вулицями міста будуть їхати військові реанімобілі з пораненими. Поранених бійців відвезуть у військовий госпіталь.