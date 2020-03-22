У львівській квартирі молода пара отруїлася чадним газом

СуспільствоНаталія Шутка, сьогодні, 09:34123263

До теми

У суботу, 21 березня, у квартирі будинку на вул. Папоротній, 4 у Львові двоє молодих людей отруїлися чадним газом. Постраждалих у стані середнього ступеня важкості було доставлено до Львівської обласної клінічної лікарні.

Як повідомляє департамент цивільного захисту ЛОДА, повідомлення про ймовірне отруєння чадним газом надійшло близько 07:00. Квартира обладнана двохфункційним газовим котлом та плитою. До з’ясування усіх обставин працівники газової служби перекрили подачу газу до квартири.

Як уточнили ZAXID.NET в департаменті цивільного захисту, з отруєнням чадним газом госпіталізували молодих чоловіка та жінку, 1994 та 1995 років народження.

Обставини події з’ясовують фахівці.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Дрогобичі чадним газом отруїлися четверо дітей ZAXID.NET
У Львові від отруєння чадним газом загинула 62-річна жінка ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
Залиште відгук