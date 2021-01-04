На жаль, 30-річний мукачівець, якому недавно пересадили серце ,помер

У неділю, 3 січня, у львівській Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги помер 30-річний мешканець Мукачева, якому 25 грудня пересадили серце. Донором для нього стала 42-річна львів’янка.

Причиною смерті, як повідомив ZAXID.NET медичний директор з анестезіологічної роботи лікарні, керівник Центру серця та судин Іван Міськів, стала поліорганна недостатність.

«Чоловік з Мукачева, якому пересадили серце, на жаль, вчора помер. Причиною смерті стала поліорганна недостатність, у нього виникла печінкова і ниркова недостатність», – повідомив Іван Міськів.

За його словами, при порушенні функції серця, а у пацієнта воно тривалий час було у критичному стані, страждають й інші органи. А після операції все ще більше загострилося. Лікарі робили все можливе, аби врятувати чоловіка, але, на жаль, не вдалося.

Нагадаємо, 25 грудня, 30-річному мешканцю Мукачева у львівській Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги львівські кардіохірурги вперше самостійно пересадили серце. Його власне серце після пневмонії було у критичногму стані. За останній рік воно зупинялося шість разів. Донором для нього стала 42-річна львів’янка, у якої стався важкий інсульт.