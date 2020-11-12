Американську хірургічну робот-систему лікарні подарувала група компаній Meest

Львівська лікарня швидкої медичної допомоги отримала американську хірургічну робот-систему da Vinci. Це надсучасний пристрій, який використовують для онкологічних, урологічних операцій, а також для хірургічних втручань у важкодоступних місцях.

«Це найкрутіший у світі робот-хірург! У нього ніколи не затремтить рука! З ним наші пацієнти отримають якість допомоги, рівній якої немає в жодній державній лікарні України!», – написав гендиректор лікарні швидкої допомоги Олег Самчук.

Американську хірургічну робот-систему лікарні подарувала поштово-логістична група компаній Meest. Зараз робот проходить сертифікацію в Міністерстві охорони здоров'я України.

Під час передачі робота-хірурга мер Львова Андрій Садовий наголосив на важливості застосування найточнішого обладнання у міських лікарнях.

«Мета дуже проста, щоб найсучасніше обладнання, яке є у світі, було у Львові. Тому що немає нічого ціннішого за життя людини», – сказав Андрій Садовий.

Також очільник міста вручив засновнику та президенту групи компаній Meest Ростиславу Кісілю відзнаку «Золотий герб міста Львова».

«Допомога нашим лікарям вже стає приємною традицією. Ми вважаємо власним обов’язком підтримувати людей, які виконують надважливу справу – зберігають та рятують життя українців. Це один з тисячі кроків, які потрібно зробити, щоб вивести українську медицину на дійсно світовий рівень. І впевнений, що саме спільні дії держави та соціально-відповідального бізнесу дозволять досягти цієї мети», – сказав засновник групи компаній Meest Ростислав Кісіль.

«Da Vinci - це мрія кожного хірурга. Він ювелірно і надточно допоможе видаляти найдрібніші пухлини. У лікаря-хірурга, який сидітиме за пультом, поклавши руки на надчутливі сенсори, буде додатково ще чотири “руки”, одна з яких - камера, що транслюватиме зображення у тривимірній проекції із 20-кратним збільшенням. Це, як зазирнути всередину пацієнта, не розрізаючи його», – пояснює важливість робот-системи Олег Самчук.

Робот призначений не для відкритих операцій — а для малоінвазивної хірургії, тобто дозволяє робити операції через невеличкі проколи в тілі людини до 1 см. Він складається з двох блоків – центру управління для хірурга-оператора та чотирьох роботизованих рук. Одна передає зображення на екран, дві виконують дії лікаря, а четверта є його асистентом.

У світі налічується лише близько 5000 таких пристроїв, введених в експлуатацію, а в Україні станом на 2019 рік система da Vinci була тільки одна – у Вінниці.

Також компанія Meest передала лікарні швидкої допомоги електрохірургічний генератор ValleyLab Force FX. Сумарна вартість придбаних компанією апаратів склала понад 2,5 млн грн.

Нагадаємо, що зараз лікарня швидкої допомоги змагається за фінансування для купівлі нового обладнання для операційних. Медики просять проголосувати за їхній проект поданий на громадський бюджет.