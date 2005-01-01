На березі річки у Жидачівському районі знайшли мертву жінку

СуспільствоОльга Перехрест, сьогодні, 16:138850

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Поблизу села Дубравка, що у Жидачівському районі, поліція виявило тіло невідомої жінки без ознак життя. Про це 17 січня повідомив відділ комунікації Нацполіції Львівської області.

Інформація про знайдене тіло надійшла у поліцію у середу, о 14:35. Померлу знайшли на березі річки Свіча. На місці працює слідчо-оперативна група. Встановлюється особа померлої та обставини, що могли спричинити її смерть. Призначено низку експертиз.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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