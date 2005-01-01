Вбивцю безпритульної жінки у львівському монастирі посадили на 10 років

У Львові 47-річного одесита засудили до 10 років ув'язнення за вбивство літньої жінки у монастирі. Про це 16 січня повідомила прес-служба прокуратури Львівської області.

Одним із основних злочинів, за які судили чоловіка, стало вбивство жінки у монастирі святого Архистратига Михаїла на вул. Винниченка, 22, що сталося влітку 2015 року.

«Саме тоді на ґрунті особистої неприязні, під час словесного конфлікту, чоловік задушив 70-річну жінку. Крім цього слідство встановило, що зловмисник здійснив викрадення майна у львів’янина на суму понад 1000 грн. Прокуратура у суді довела вину порушника», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Відомо, що цей чоловік раніше був неодноразово судимий, зокрема за зґвалтування та розбійні напади. На момент скоєння злочину у Львові він бомжував. Зі своєю жертвою – 70-річною жінкою з Івано-Франківщини – чоловік познайомився під час благодійного обіду для безпритульних.

Камери спостереження зафіксували, як пенсіонерка разом із чоловіком зайшли на подвір'я монастиря. Потім її тіло знайшли на задньому дворику поміж дошками, накрите старою скловатою. Затримали чоловіка за кілька днів після вбивства за пограбування львів'янина.