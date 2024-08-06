Сучасні пристрої дозволяють стежити за радіаційним фоном онлайн

Міжнародна організація Safecast і ГО SaveDnipro у співпраці з Львівською обласною військовою адміністрацією встановлюють на Львівщині мережу для моніторингу радіаційного фону. Ідеться про стаціонарні пристрої для вимірювання Radnote і мобільні пристрої. Про це повідомляє пресслужба ЛОВА.

До кінця року на Львівщині буде сім стаціонарних станцій для моніторингу радіаційного фону, згодом планується розширення мережі. Стежити за показниками радіаційного фону, а також за різними показниками якості повітря можна за допомогою боту SaveEcoBot.

Мобільні ж пристрої для картографування радіаційного фонду передали бригадам екстреної медичної допомоги, які постійно пересуваються областю, тому можуть робити велику кількість потрібних замірів.

«Співпраця між громадськістю та владою в сфері радіаційного моніторингу – це підсилення держави у напрямку громадської безпеки в складній ситуації. Особливо, враховуючи, що Львівщина – це регіон, за 190 км від якого є Хмельницька АЕС з чотирма енергоблоками потужністю 4000 МВт, за 130 км – така ж Рівненська АЕС і за 320 км – Південноукраїнська АЕС потужністю 3000 МВт», – кажуть в ЛОВА.

Зібрана завдяки пристроям для моніторингу інформація дозволить оперативно виявляти відхилення від норми і реагувати на це.

Стаціонарні пристрої для вимірювання радіаційного фону Radnote оснащені сонячною батареєю з акумулятором та резервним живленням. Вони використовують бездротову передачу даних через стільниковий зв'язок.