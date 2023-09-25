Львівська національна опера 23 та 24 вересня презентувала першу прем’єру нового театрального сезону – балет «Даремна обережність» (La fille mal gardée) Петера Гертеля.

Це дуже легкий, світлий та веселий твір, який є у репертуарі багатьох театрів світу. Ставили його і у Львові. Нинішня постановка «Даремної обережності» стала вже третьою на сцені Львівської національної опери. З постановки 1983 року збереглись декорації Тадея Риндзака, які він поновив для нової вистави.

Київський балетмейстер-постановник Сергій Бондур розповів, що нова хореографія відрізняється «доповненням дієвості, зокрема у партії Томи, долученням до вистави учнів балетної школи, розширенням партії Марцеліни, вставними музичними номерами композиторів Герольда та Адана, новими для цієї вистави сценічними ефектами».

Для збагачення музичної партитури балету диригент-постановник Юрій Бервецький звернувся до паризької «Опери Гарньє», щоб отримати доступ до автентичних джерел.

«Музика балету звеселяє серце, лікує душу, повертає людям спокій і радість звичайних буднів. Його проблематика базується на дуже простих життєвих принципах – подивитися на своє життя зі сторони, на життя села», – розповів диригент.

З ним важко не погодитись, адже класична вистава, у якій годі шукати сценічних експериментів, є дуже світлою, легкою та радісною. Тут немає глобальних конфліктів та драматичних переживань. Пасторальна історія кохання, комічні ситуації дають змогу просто відпочити.

Створений у 1789 році балет увійшов в історію як перший, де головними героями були селяни та зображувалось їх повсякденне життя. З відстані часу ми бачимо усю умовність цього зображення, яка ідеально втілена у повітряних балетних па.

У головних партіях – Анастасія Бондар, Дарія Беркова, Арсен Марусенко, Сергій Александров, Віктор Гацелюк, Андрій Михаліха та інші. Найближча вистава відбудеться 13 жовтня. А тим часом у театрі розпочались репериція сучасного балету «Тіні забутих предків» на музику Івана Небесного.

Фото Олександра Лозового