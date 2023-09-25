У Львівській опері відбулась перша прем’єра сезону
Балет «Даремна обережність» є у репертуарі багатьох театрів світуКатерина Сліпченко, 0
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Львівська національна опера 23 та 24 вересня презентувала першу прем’єру нового театрального сезону – балет «Даремна обережність» (La fille mal gardée) Петера Гертеля.
Це дуже легкий, світлий та веселий твір, який є у репертуарі багатьох театрів світу. Ставили його і у Львові. Нинішня постановка «Даремної обережності» стала вже третьою на сцені Львівської національної опери. З постановки 1983 року збереглись декорації Тадея Риндзака, які він поновив для нової вистави.
Київський балетмейстер-постановник Сергій Бондур розповів, що нова хореографія відрізняється «доповненням дієвості, зокрема у партії Томи, долученням до вистави учнів балетної школи, розширенням партії Марцеліни, вставними музичними номерами композиторів Герольда та Адана, новими для цієї вистави сценічними ефектами».
«Музика балету звеселяє серце, лікує душу, повертає людям спокій і радість звичайних буднів. Його проблематика базується на дуже простих життєвих принципах – подивитися на своє життя зі сторони, на життя села», – розповів диригент.
З ним важко не погодитись, адже класична вистава, у якій годі шукати сценічних експериментів, є дуже світлою, легкою та радісною. Тут немає глобальних конфліктів та драматичних переживань. Пасторальна історія кохання, комічні ситуації дають змогу просто відпочити.
Створений у 1789 році балет увійшов в історію як перший, де головними героями були селяни та зображувалось їх повсякденне життя. З відстані часу ми бачимо усю умовність цього зображення, яка ідеально втілена у повітряних балетних па.
У головних партіях – Анастасія Бондар, Дарія Беркова, Арсен Марусенко, Сергій Александров, Віктор Гацелюк, Андрій Михаліха та інші. Найближча вистава відбудеться 13 жовтня. А тим часом у театрі розпочались репериція сучасного балету «Тіні забутих предків» на музику Івана Небесного.
Фото Олександра Лозового
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