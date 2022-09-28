Записатися на консультацію можна за скеруванням лікаря або самостійно

У 5-ій міській поліклініці Львова запрацював центр психічного здоров’я. Там безкоштовно консультуватимуть медики, психологи, фахівці соціальних служб. Це перший центр психічного здоров’я, який відкрили за грантові кошти у комунальній поліклініці. Швейцарія у партнерстві з проектом «Психічне здоров’я для України» (MH4U) надала 1 млн грн.

В.о. керівника управління охорони здоров’я ЛМР Ірина Хрущ наголосила, що такі центри є місцем, де одночасно надають медичну, психологічну та соціальну допомогу.

«Центри психічного здоров’я надають допомогу, яка є більш доступною для людей, ніж психіатричні послуги. Це ближче до місця проживання, і люди можуть відвідувати центр та виконувати обов’язки вдома чи на роботі. Тут можуть надати подальший супровід людям із важкими проблемами після виходу зі спеціалізованого лікування або запропонувати догляд низької інтенсивності для тих, хто має проблеми легкого та середнього ступеня», – пояснює в.о. керівника управління охорони здоров’я ЛМР Ірина Хрущ.

Такі центри психічного здоров’я міське управління охорони здоров’я планує відкрити у кожній поліклініці. А досвід Львова перейматимуть інші міста за національною програмою психологічного здоров’я.

Як зауважив керівник проекту MH4U Гайко Кьонігштайн, такий центр стане своєрідним містком між первинною допомогою, соціальними службами та спеціалізованими послугами з психіатрії.

Сучасний центр психічного здоров’я запрацював у 5-ій міській поліклініці на вулиці Виговського, 32. Звернутися в центр можна за скеруванням лікаря, за рекомендацією фахівця соціальних служб або самостійно. Запис на консультації за телефонами: 096 02195 73; 093 609 88 15.

Нагадаємо, це вже третій у Львові центр ментального здоров’я. Перший відкрили у 2021 році в консультативній поліклініці при лікарні святого Миколая (міській дитячій лікарні) на вулиці Орлика. В серпні 2022 такий центр запрацював у 5-ій міській лікарні на вулиці Чупринки.