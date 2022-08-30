У центрі консультують дітей та дорослих

У львівському Стрийському парку запрацював мобільний центр психологічної допомоги. Його організувала Мальтійська служба допомоги. Там проводять індивідуальні консультації для дітей і дорослих, арт-терапію, організовують ігри та інші розвивальні заходи.

Насамперед у мобільному центрі надають психологічну допомогу внутрішньо переміщеним особам, які проживають у модульному містечку неподалік.

«Люди переживають великий стрес. І якщо дорослі здебільшого самотужки можуть звернутись по допомогу до психологів, то з дітьми це складніше. Власне, для допомоги дітям ми переобладнали одну із кімнат для ігрової терапії. Вся кімната наповнена іграшками, які ми використовуємо як символічні об’єкти для взаємодії з дитиною через гру. Мета такої терапії – зменшити впливи травм війни, знайти ресурси, знизити рівень стресу, надати більшої стійкості психічному стану, адаптуватись до нових умов та легше інтегруватися в нове середовище», – пояснює психологиня Мальтійської служби допомоги Олена Романова.

До цього мобільний центр надання психологічної допомоги місяць працював у тестовому режимі. За цей час його відвідали близько 450 дітей із сімей переселенців. Тепер Центр працює в будні з 9:00 до 18:00 на головній алеї Стрийського парку (вул. Уласа Самчука, 14).

Центр працює щодня у будні

Крім психологічної допомоги, у мобільному центрі поводять музичну та арт-терапію для дітей, розвиваючі заняття (наприклад, шахи), постійно працює аніматор.

Мальтійська служба надає психологічну допомогу людям, які постраждали через війну, ще з 2014 року. Від початку повномасштабної війни вона розширили роботу психологічної команди. На сході України більшість таких центрів психологічної допомоги зараз зруйновані.

Нагадаємо, у Львові працюють два Центри ментального здоров’я – при консультативній поліклініці дитячої лікарні на вул. Орлика та у 5-й міській лікарні.