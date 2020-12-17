У сесійні залі Львівіської міської ради обговорять бюджети міста на наступний рік

У п’ятницю, 18 грудня, у великій сесійній залі Львівської міської ради о 12:00 відбудуться слухання щодо бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік.

«Завтра, 18 грудня, для депутатів Львівської міської ради буде проведено бюджетні слухання та детальне обговорення проекту бюджету на 2021 рік. Представлення відбудеться за участю заступників міського голови та директорів департаментів Львівської міської ради», – інформують в управлінні «Секретаріат ради».

Окрім того, 17 грудня виконавчий комітет ЛМР прийняв низку бюджетних рішень, зокрема «Про внесення змін до міського бюджету м Львова на 2020 рік» та рішення «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2021 рік».