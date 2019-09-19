У львівському дитсадку відкрили інклюзивний майданчик за $118 тис.

На відновлення та облаштування майданчика витратили 118 тис. доларів США

У четвер, 19 вересня, у Львові відбулося відкриття інклюзивного дитячого майданчика у закладі дошкільної освіти №9, що на вул. Рильського, 9. Майданчик облаштували елементами доступності для комфортного перебування дітей з особливими освітніми потребами. Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

«Сьогодні відбулося відкриття дитячого майданчика в садочку №9. Цей майданчик відкрито у співпраці з посольством та військово-повітряними силами США, які власне фінансували його облаштування. Він обладнаний елементами для дітей з особливими потребами, тому коли у садочку буде навчатись дитина з такими потребами, вона зможе на рівні з іншими дітками проводити вільний час», — розповіла начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.

Фото прес-служби ЛМР

На відновлення майданчика та облаштування відповідними інклюзивними елементами витратили 118 тис. доларів США.

До слова, елементами доступності також нещодавно було облаштовано майданчик у ЗДО на вул. Бортнянського.