У львівському дитячому лікувальному центрі відкрили сенсорні кімнати

СуспільствоЮрій Герун, сьогодні, 18:03 1700

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Дві сенсорні кімнати для дітей із вадами розвитку відкрили у центрі здоров'я імені Анни Мазуренко у Львові. Кімнати обладнали завдяки виграному гранту від уряду Німеччини. Загалом інтеграційні кімнати обійшлись у 150 тисяч гривень.

Батути, гамаки, басейн із кульок, полотно із піску та безліч іграшок для розвитку малечі. У дитячому центрі з пацієнтами працюватимуть як індивідуально, так і на групових заняттях. Поміж тим медичні послуги та заняття для певних категорій будуть безкоштовними. Зокрема, для сімей загиблих воїнів АТО, бійців АТО які отримали інвалідність, родин загиблих майданівців та для дітей-сиріт.

«Особливістю сенсорної кімнати є те, що це дозволяє фахівцю, який спеціалізується в сенсорній інтеграції, допомогти дитині проявити основні потенціали розвитку, сенсорні, чуттєві» – розповідає директор дитячого центру здоров'я ім. А. Мазуренко Антін Кушнір.

Сенсорну кімнату для реабілітації дітей з особливими потребами відкрили на базі створеного громадського організацією Дитячого центру здоров'я на вул. Дністерській, 27.

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