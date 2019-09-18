У львівському парку проведуть велоперегони серед дітей до десяти років

У суботу, 21 вересня, у Стрийському парку проведуть благодійні велоперегони серед дітей віком від двох до десяти років. Усі учасники перегонів отримають призи, однак реєстрація на подію коштує 120 грн, які передадуть львівському благодійному фонду «Із янголом на плечі».

Як повідомили на сторінці Стрийського парку у Facebook, перегони «Дивогонка» розпочнуться о 10:00 і триватимуть до 17:30. До старту допускатимуть учасників на будь-яких велосипедах із задовільним технічним станом. Обов’язковою умовою участі у заїзді є наявність шолома.

Паралельно із перегонами у парку відбуватимуться цікаві ігри та майстер-класи для дітей. Організовують велоперегони Пласт та волонтери.