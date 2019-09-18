Львів'ян закликають взяти участь у щорічній акції «Велосипедом на роботу»

Минулого року в осінній акції «Велосипедом на роботу» взяло участь близько сотні львів'ян

У четвер, 19 вересня, у рамках Європейського тижня мобільності у Львові проведуть традиційну акцію «Велосипедом на роботу». Її метою є популяризація велосипедів як альтернативи автомобілям для щоденних поїздок. Для участі в акції потрібно з 08:00 до 09:30 приїхати велосипедом до фонтану Нептун на пл. Ринок. Учасників пригощатимуть кавою, окрім цього передбачені конкурси від міського велопрокату Nextbike та радіо «Люкс FM».

«Львів уже вдев’яте долучатиметься до проведення Європейського тижня мобільності, який триває з 16 по 22 вересня. Цього року його проведення є чи не найбільш актуальним за ці роки, оскільки Львів приймає «План сталої міської мобільності» — стратегічний документ, що визначатиме транспортну політику міста щонайменше на наступні 10 років. На учасників акції «Велосипедом на роботу» чекає багато приємних сюрпризів, серед яких запашна кава та конкурси від Nextbike та «Люкс FM», — повідомила прес-служба Львівської міськради.

Цьогорічна тема Європейського тижня мобільності у Львові – «Безпека пішохідного та велосипедного руху». Окрім акції «Велосипедом на роботу» у межах Європейського тижня мобільності відбудеться урбан-пікнік у сквері на вул. Дорога Кривчицька, 1, де спільно з мешканцями дискутуватимуть про активізацію цього скверу. Також 20 вересня з 17:00 до 19:00 на вул. Валовій відбудеться день «ПАРКування» – обговорення використання вуличного простору для паркування автомобілів у центрі міста.

Зазначимо, восени 2018 року в акції «Велосипедом на роботу» взяло участь близько сотні львів'ян, серед яких були й працівники мерії.