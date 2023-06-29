На ярмарку можна буде придбати товари народних майстрів

У львівському скансені Шевченківський гай відбудеться ярмарок крафтових товарів місцевих виробників. Також запланований концерт етногуртів та майстер-класи народних ремесел. Дводенний ярмарок відбудеться 8-9 липня.

«Тут можна буде просто неба придбати крафтові товари від десятків народних майстрів та ремісників. На майстерках можна буде познайомитися з різноманітними традиційними ремеслами – від гончарства і петриківського розпису до ліжникарства та ліплення сирних коників. Малеча зможе бавитись у народні ігри та забави на дитячій галявині», – повідомили у Музеї народної архітектури і побуту у Львові ім. Климентія Шептицького.

Відвідувачів розважатимуть музичні гурти «Дриґ», «Ягоди», «Рогата жаба», «Родовід» та «Етерія» та лірник Гордій Старух.

Про звичай «собітки» і традиції свята Івана Купала розкажуть 8 липня на відкритій зустрічі «Гутірка на Івана» етнолог, дослідник міфології та демонології Володимир Галайчук головна редакторка видання «Літопис Бойківщини» Ольга Громик.

Програма на 8-9 липня:

11:00 - 19:00 – ярмарок на головній галявині;

14:00 - 16:00 – народні ігри та забави для дітей на дитячій галявині біля озера (хата зі с. Либохора 1749 р.);

з 14:30 – традиційні співи та музика біля дзвіниці зі с. Хоросно;

16:00 – відкрита зустріч «Гутірка на Івана» – розмова про звичай «собітки» та інші особливості святкування на заході України (біля стодоли зі с. Либохора).

Вартість вхідних квитків: 150 грн – повний і 100 грн – пільговий.

До слова, у Музеї з’явилася нова рибальська експозиція біля озера, на якій представлені давні рибальські знаряддя – верші, ятір, рибальська сіть та човен.

Нагадаємо, щосуботи на площі Ринок у Львові впродовж літа відбувається ярмарок фермерський товарів.