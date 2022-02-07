У львівському скансені відновлять згорілу гуцульську гражду
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Львівська мерія прийняла рішення відновити гуцульську гражду на території Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького, яка згоріла уночі на неділю, 6 лютого.
«Ми прийняли рішення про те, що на цьому місці буде відновлюватись об’єкт. Яким чином це буде здійснено – прийматимемо рішення на науково-методичній раді. Можливо, нам вдасться реконструювати цю будівлю або будемо перевозити об’єкт такої тематики з інших населених пунктів», – розповів 7 лютого перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.
Обставини та причини пожежі зараз з’ясовують правоохоронці. У міськраді обіцяють сприяти слідству та надати усю необхідну інформацію. «Наразі заключення експертів немає, тому причини пожежі невідомі», – каже в.о. керівника музею Михайло Закопець.
У мерії кажуть, що є розроблений план дій зі збереження і реставрації об’єктів на території скансену. Минулого року було виконано проект із модернізації електромереж музею, провезені нові електрокабелі. Також планують облаштувати в музеї відеоспостереження та впроваджувати якісніші заходи безпеки. Окремі заходи безпеки впроваджували і раніше.
Пожежа на території Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького сталася близько 2:00 ночі 6 лютого. Вогонь повністю знищив гуцульську гражду середини ХІХ століття з села Криворівня Верховинського району Івано-Франківської області.
За даними поліції, причиною займання могло стати необережне поводження з вогнем під час паління печі.
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