Гуцульська гражда XIX ст, яка згоріла на території Шевченківського гаю, вигляд до пожежі

Львівська мерія прийняла рішення відновити гуцульську гражду на території Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького, яка згоріла уночі на неділю, 6 лютого.

«Ми прийняли рішення про те, що на цьому місці буде відновлюватись об’єкт. Яким чином це буде здійснено – прийматимемо рішення на науково-методичній раді. Можливо, нам вдасться реконструювати цю будівлю або будемо перевозити об’єкт такої тематики з інших населених пунктів», – розповів 7 лютого перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Обставини та причини пожежі зараз з’ясовують правоохоронці. У міськраді обіцяють сприяти слідству та надати усю необхідну інформацію. «Наразі заключення експертів немає, тому причини пожежі невідомі», – каже в.о. керівника музею Михайло Закопець.

У мерії кажуть, що є розроблений план дій зі збереження і реставрації об’єктів на території скансену. Минулого року було виконано проект із модернізації електромереж музею, провезені нові електрокабелі. Також планують облаштувати в музеї відеоспостереження та впроваджувати якісніші заходи безпеки. Окремі заходи безпеки впроваджували і раніше.

Пожежа на території Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького сталася близько 2:00 ночі 6 лютого. Вогонь повністю знищив гуцульську гражду середини ХІХ століття з села Криворівня Верховинського району Івано-Франківської області.

За даними поліції, причиною займання могло стати необережне поводження з вогнем під час паління печі.