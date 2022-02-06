Вогонь повністю знищив дерев'яну гуцульську гражду на території скансену

У неділю вночі, 6 лютого, сталася пожежа на території Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького у Львові, внаслідок якої повністю згорів один із експонатів – гуцульська гражда середини ХІХ століття.

У департаменті цивільного захисту ЛОДА розповіли, що пожежа сталася близько 2:00 ночі. На території Музею народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького, що на вул. Чернеча гора, загорівся дерев’яний одноповерховий будинок, накритий очеретом.

Пожежу гасили понад годину, залучали шість одиниць техніки та 23 працівників ДСНС, однак врятувати музейний експонат не вдалося – вогонь знищив історичну хату повністю. Причину пожежі наразі встановлюють.

Гуцульська гражда середини XIX cт, яка згоріла на території скансену (фото музею)

Директорка департаменту розвитку Львівської міськради Наталія Бунда розповіла ZAXID.NET, що внаслідок пожежі згоріла гуцульська гражда середини ХІХ століття, привезена зі села Криворівня Верховинського району Івано-Франківської області. Пожежу вночі побачили мешканці прилеглого району та повідомили надзвичайникам.

«Наразі проводиться розслідування і встановлюються причини пожежі», – додала Наталія Бунда.