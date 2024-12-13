У Львівському обласному театрі ляльок – прем’єра. До зимових свят театр підготував виставу «Час для снігу» за казкою Лесі Кічури.

Дві зловісні тіні викрали ключ, яким заводили годинник на Ратуші, він зупинився і тепер Різдво може не настати. Врятувати свята довелось Левові, охоронцю серця Львова та хлопчику Максимкові, йдеться у виставі, яка має бути цікавою для глядачів різного віку.

«Вперше мої тексти потрапляють до театру й відбувається це паралельно у двох театрах України – у Львові та в Ужгороді. Режисеркою обох постановок є головна режисерка Львівського театру лялько», – розповіла Леся Кічура та зізналася, що давно мріяла побачити свої казки на сцені.

Саме Яна Титаренко знайшла цю казку та запропонувала її до постановки. Це трапилось після того, коли директорка - художня керівниця театру Уляна Мороз вирішила, що театру вартує знайти матеріал для святкової постановки, в основі якого був би час.

У виставі не надто багато тексту, проте багато оригінальної музики (композитор Дмитро Микитин, звукова дизайнерка Христина Шукост), до якої органічно вплетені не лише традиційні колядки, але й пізнавані звуки міста: дзвін трамваю, цокіт кінських копит, рипіння снігу.

Її оформлення (художниця Саша Беземська) напрочуд винахідливе: сценографічні деталі багатофункціональні, з міських краєвиів вона легко перетворюються у снігові замети, крила, годинник та навіть лев’ячу гриву. Важливу роль тут відіграє світло, яке творить вишукані візуальні ефекти.

Загалом вистава дуже вишукана, це, мабуть, епітет, що найкраще її характеризує. Вона проста і водночас елегантна, легка для дитячого сприйняття та цікаво страшим через наповненість музикою та візією.

Можливо, хтось може їй закинути брак каркаломних пригод, утім це справжнє різдвяне видиво, де головним є настрій. А він тут мрійливий та такий, що дає відчуття близького свята.

Саме у час, коли настрій не найкращий, така вистава виглядає дуже доречно. Адже «Час для снігу» це про зиму, традиції та Львів, де один з його символів, Лев, зроблений настільки цікаво (але спробуємо не спойлерити), що вже сам по собі може стати причиною відвідати виставу. Проте, далеко не єдиною. До слова, саме через Лева у виставі задіяна практично уся трупа театру.

Найближчі вистави «Час для снігу» відбудуться 13 та 15 грудня і далі, протягом свят практично щодня.

Фото Катерини Сліпченко