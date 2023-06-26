Події вистави відбуваються у XIX ст. в товаристві військових гусарів

24 червня у львівському театрі імені Марії Заньковецької відбулася прем’єра комедії «Дами та гусари» за Александром Фредром. Це четверта прем’єра великої сцени театру цього року. Нею і завершується театральний сезон.

Події вистави відбуваються в XIX ст. Майор відпочиває з друзями-гусарами у сільському маєтку. Чоловіче товариство готується до полювання та будує плани розваг.

«Ідилічну атмосферу у маєтку майора порушують троє сестер своїм раптовим “вторгненням”. У цій ситуації майор і його товариші – як того вимагає честь солдата – вирішують прийняти жінок гідно. Усі приготування та пишні прийняття закінчуються для них фіаско. А тим часом дами намагаються реалізувати власні плани щодо одруження майора. Інтрига крутиться довкола спроби сватання літнього, але багатого майора із Зосею – дочкою однієї з його сестер. Але Зося закохана у молодого поручника Едмунда. Що переможе – інтриги, наклепи та амбіції дам чи справжня чоловіча військова дружба?!», – йдеться в описі вистави.

Для сучасного глядача видаються дещо дивними традиції одруження з близькими родичами, як і спримітизована подача мрій жінок вийти заміж в якомога молодшому віці, але в часи Фредра це, очевидно, було звичним явищем. Зрештою, автор висміює певні моменти, засуджує їх в гострій формі, каже режисер вистави Богдан Ревкевич.

У Польщі 2023 рік проголошений роком Александра Фредра. Постановку його вистави фінансово підтримав Кредобанк, який входить до групи найбільшого банку Польщі – PKO Bank Polski.

«Його постать найбільше уособлює поєднання польського і українського народу. Фредро – видатний польський драматург і водночас почесний громадянин Львова, великий львів’янин, який у XIX ст. багато чого зробив для формування культури нашого міста і нашої спільної культурної спадщини. Фредро також є дідусем одного з найбільших українських моральних авторитетів – митрополита Андрея Шептицького. Маючи за один з пріоритетів підтримку українсько-польських проектів у сфері культури, ми допомогли здійснити цю постановку, оскільки вважаємо її одним з найкращих способів вшанувати пам’ять великого сина українського і польського народу», – зазначив директор департаменту комунікації АТ «Кредобанк» Віктор Гальчинський.

Александер Фредро жив у Львові, похований у крипті костелу в Рудках на Львівщині. А у Вишні зберігся родинний маєток Фредрів. Одними з перших вистав у приміщенні театру (тоді – Скарбека) були саме п’єси Александра Фредра.

Його вистави збирали тисячі людей, були популярними. Вдруге цю виставу на сцені театру поновили в 1976 році. Сучасна постановка вистави була запланована ще рік тому.

«Фредро, хоч і має драматичні твори, більше позиціонується як комедіограф. Ми взяли “Дами і гусари”, найбільш відому його п’єсу. У ній багато легкого, веселого, жартівливого. Вже було дві її постановки. Дуже сильні відомі артисти брали в ній участь, наші корифеї – Богдан Ступка, Борис Мірус, Богдан Козак, Таїсія Литвиненко. Це для мене виклик, дуже хвилююче, тому що ми маємо бути не гірше», – зазначає режисер вистави Богдан Ревкевич.

Режисер розповів, що змінімалізував сцени і максимально загострив основну інтригу п’єси до самого фіналу, щоб було цікаво. Чим закінчиться любовна драма у виставі, глядачі дізнаються з останньої сцени.

«Я люблю п’єси про добро і любов, дружбу, добрі якості. Особливо зараз, в такий час для людей, які прийдуть в зал відпочити, це якраз саме той матеріал», – каже режисер вистави Богдан Ревкевич.

У перші два дні прем’єри у залі театру був аншлаг. Виставу зіграють ще 1-2 липня. Цією постановкою театр закриває сезон і йде на канікули.