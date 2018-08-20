У Львові побили відому київську трансгендерну активістку

Анастасія Домані стверджує, що невідомий напав на неї через її трансгендерність

У львівському трамваї №6 агресивний пасажир побив відому київську трансгендерну активістку Анастасію Домані. Це сталося ввечері у неділю, 19 серпня, коли Анастасія Домані поверталася із залізничного вокзалу Львова у центр, але повідомила вона про це у своєму Facebook уже вранці 20 серпня.

«Той мужик почав голосно обговорювати мою зовнішність, кричати «що це зайшло?», «ти хто таке, не мужик і не баба», «чому спідницю одягнув?». [...] На півслові він б’є мене в праву частину скули, окуляри розбиваються, головою від сили удару дістаю ручку переднього сидіння, потім ще два удари – в лоб і голову», – повідомила у понеділок Анастасія Домані (скріншоти 1, 2, 3).

За її словами, інші пасажири трамвая не втручались в цю ситуацію. Також їй вдалось сфотографувати цього чоловіка.

Чоловік, який побив Анастасію Домані у львівському трамваї №6

Коли кривдник вийшов з трамваю, Анастасія Домані змогла додзвонитись до поліції. На лінії «102» їй порадили піти до Галицького відділу поліції і написати заяву про побиття. Це ZAXID.NET підтвердили у поліції.

«На цей виклик відправили один з піших патрулів. Потім заявниця написала заяву у Галицькому відділі поліції і справу передали слідчому», – сказав ZAXID.NET молодший лейтенант поліції Андрій Федик, який спілкувався з Анастасією Домані по телефону.

У травмпункті 8-ї клінічної лікарні Львова в Анастасії Домані зафіксували побої – забій м’яких тканин лобно-скроневої ділянки справа.

Довідка видана на ім'я Анастасії Зозулі – це справжнє її прізвище. Як пояснила Анастасія Домані ZAXID.NET, свій гендерний маркер (тобто ім'я та по батькові) вона змінила, а прізвище у процесі зміни.

За її словами, справу про напад внесли до єдиного державного реєстру досудових розслідувань. Однак, як повідомила вона ZAXID.NET, особу кривдника наразі не встановили.

Анастасія Домані

Анастасія Домані – відома київська трансгендерна та ЛГБТ-активістка. Вона народилась хлопчиком, а у 36 років почала замісну гормональну терапію для зміни статі.