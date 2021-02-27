Маршрутка різко вивернула зі смуги громадського транспорту на вул. Хуторівка на газон і пішохідну доріжку, уникнувши зіткнення з автомобілями на світлофорі

У п'ятницю ввечері на Сихові водій однієї з львівських маршруток, уникаючи зіткнення через несправні гальма, раптово виїхав на пішохідну зону. Інцидент дивом завершився без жертв і навіть без серйозних пошкоджень автобуса. При цьому водій просто висадив пасажирів і поїхав з місця ДТП, не чекаючи поліції. Дорожній інцидент зафіксував відеореєстратор автомобіля, що їхав позаду.

Запис із відеореєстратора, який зафіксував інцидент, оприлюднив Facebook-проект «Зупини лося». На відео видно, як автобус «Богдан», рухаючись смугою громадського транспорту вниз по вул. Хуторівка, намагається безуспішно загальмувати. Щоб уникнути зіткнення з автомобілями на світлофорі, водій різко вивертає кермо праворуч, продовжуючи рух газоном і пішохідною доріжкою.

На відео вказана дата «2019/03/13», але речниця патрульної поліції Катерина Рибій підтвердила ZAXID.NET, що цей інцидент трапився близько 18:00 у п’ятницю, 26 лютого. Один з водіїв, який їхав позаду маршрутки, подзвонив у поліцію і повідомив, що автобус виїхав на пішохідну зону на вул. Хуторівка. На його думку, водій маршрутки міг перебувати у нетверезому стані.

Очікуючи поліцію, водій підійшов до автобуса, який зупинився, і розпитав у пасажирів, що трапилось. За словами пасажирів, водій маршрутки сказав про несправні гальма. Він висадив пасажирів, а після того просто поїхав з місця події.

Коли на місце ДТП приїхали патрульні поліцейські, маршрутки там вже не було. Водій-заявник повідомив поліцейським, що не запам’ятав номерні знаки автобуса.

Водій-свідок події також не запам’ятав номера маршрутки. Загалом вулицею Хуторівка курсують автобуси шістьох маршрутів: №7 (перевізник «Міра і К»), №14 ( «Міра і К»), №38 («Успіх БМ»), №40 (АТП-1) та №41 («Фіакр-Львів»).

У прес-службі патрульної поліції ZAXID.NET уточнили, що поліція не має наміру розшукувати водія без заяви про порушення ПДР.