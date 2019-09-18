Поліцейські оштрафували водія львівської маршрутки за їзду тротуаром

Поліцейські притягнули до відповідальності водія автобусу №25, який пересувався тротуаром на вул. Науковій у Львові. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

У вівторок, 17 вересня, очевидці оприлюднили у Facebook відео, на якому міський автобус №25 їздить тротуаром на вул. Науковій. Водій також сигналив пішоходам, аби ті дали йому дорогу.

Маршрутка №25 їздить тротуаром на вул. Науковій (відео поліції)

«Така поведінка обурила дописувачів і вони звернулися до управління патрульної поліції, щоб притягнути водія до відповідальності», – повідомили у патрульній поліції.

Інспектори відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції встановили особу водія та одразу приїхали до нього. Патрульні винесли на водія постанову, яка передбачає штраф 255 гривень.

Зазначимо, що 25-й маршрут обслуговує приватний перевізник «Міра і К». Директор цієї компанії Іван Велійка повідомив ZAXID.NET, що йому нічого не відомо про порушення ПДР водієм автобуса, пообіцявши перевірити цю інформацію.