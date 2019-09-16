АТП-1 виправдало водія львівської маршрутки, що висадив з автобуса 18 школярів

У п’ятницю, 13 вересня, водій комунального автобуса №19 висадив 18 учнів школи №97 та їх вчителів, оскільки вони відмовились заплатити за проїзд. На цю ситуацію поскаржилась львів’янка Анна Олійник у групі «Гаряча лінія Львова».

За словами жінки, 18 школярів разом з вчителями сіли у маршрутку №19 на кінцевій зупинці на вул. Щурата, однак, проїхавши дві зупинки, водій вимагав у школярів оплатити проїзд. За словами речниці АТП-1 Ірини Рєвунової, на третій зупинці водій висадив учнів з автобуса.

«Ми з’ясували ситуацію. Водій по суті нічого не порушив, оскільки їхала організована група дітей, яка згідно з усіма правилами та нормами, має їхати окремим автобусом», – сказала ZAXID.NET речниця АТП-1 Ірина Рєвунова.

Раніше АТП-1 повідомляло, що, згідно з ст.38 закону «Про автомобільний транспорт», організованою вважається група з понад 10 дітей, яких супроводжує вчитель (керівник). Згідно з правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, під час перевезення організованих груп дітей, усі діти мають бути забезпечені місцями для сидіння.

Згідно з ухвалою Львівської міськради, під час навчального року учні мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті за наявності учнівського квитка. Варто також зазначити, що у Львові немає обмежень щодо кількості учнів чи пільговиків, які можуть одночасно перебувати у певному автобусі, трамваї чи тролейбусі.

Тобто, якби діти зайшли окремо від вчителів на кількох різних зупинках, вони б не вважались організованою групою і могли б їхати безкоштовно.

Нагадаємо, що у лютому схожа ситуація трапилась і з автобусом №3а. Тоді водій комунального автобуса теж відмовився безкоштовно перевозити 27 учнів. Після цього у АПТ-1 пообіцяли провести службове розслідування, під час якого встановили, що водій нічого не порушив, оскільки діти їхали разом із вчителями як організована група. АТП-1 наголошувало, що для таких перевезень необхідно орендувати окремий автобус.