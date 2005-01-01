У львів'янки, яку підозрюють у вживанні наркотиків, забрали 2-річну доньку

СуспільствоАндрій Дрозда, сьогодні, 13:2113000

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У львів'янки, яку підозрюють у вживанні наркотиків, забрали 2-річну доньку
фото скріншот з відео
Чоловік і жінка вживали наркотики у присутності дитини

У вівторок, 19 червня, працівники соціальних служб забрали під тимчасову опіку і лікарський нагляд дитину львів'янки, яку напередодні зняли на відео під час ймовірного вживання наркотиків у присутності дитини. 18 червня резонансний відеозапис опублікували користувачі спільноти Варта1 у Facebook.

За повідомленням прес-служби Національної поліції, правоохоронці встановили, що на відеозаписі зафіксовані 43-річний чоловік, його 35-річна цивільна дружина та їхня 2-річна донька. Подружжя, ймовірно, вживало наркотики біля готелю «Супутник» на вул. Княгині Ольги.

Разом із соціальними працівниками правоохоронці відвідали помешкання подружжя і передали дитину під тимчасову освіту до спеціалізованого закладу.

Дворічну дівчинку передали до дитячого будинку (Фото - Національної поліції)

З‘ясувалося, що в жінки є ще одна дитина - 9-річний син. Наразі ним опікується бабуся.

Наразі вирішується питання про притягнення матері дівчинки до адміністративної чи кримінальної відповідальності, а також про позбавлення її батьківських прав.

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