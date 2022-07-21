Аварія трапилась пізно ввечері 20 липня на вул. Панаса Мирного

Пізно ввечері у середу, 20 липня, на вул. Панаса Мирного у Львові трапилась аварія: водій легковика не впорався із керуванням та перекинув своє авто на дах. До ліквідації наслідків ДТП залучали рятувальників.

Як повідомляє ДСНС Львівщини, о 23:12 до них надійшло повідомлення про те, що у Львові на вул. Панаса Мирного, водій автомобіля Geely CK, 2000 року народження, не впорався з керуванням виїхав на тротуар та перекинувся.

Рятувальники відключили акумуляторну батарею в автомобілі та перекрили газовий балон, а також змили розлиті паливно-мастильні матеріали з дороги.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.