Малюк з мамою пологового вже поїхав додому

У клініці матері та дитини Університетської лікарні ЛНМУ 46-річна жінка вперше стала мамою. На світ через кесарів розтин з’ явився здоровий хлопчик вагою 3140 г і та зростом 51 см.

Сім’я довго мрія про дитину і довго йшла до цієї мети. Вагітність настала після екстракорпорального запліднення (ЕКО). «Коли вперше почула плач сина, зрозуміла, що всі роки очікування були недаремними», – каже мама.

Сина подружжя назвало Петром. Це ім'я обрали невипадково, так звати чоловіка жінки та її дідуся, повідомили у лікарні.

Упродовж усієї вагітності пацієнтка перебувала під ретельним наглядом лікарів жіночої консультації та спеціалістів Клініки матері та дитини. Медики постійно контролювали її стан, за потреби госпіталізовували на обстеження. На 39 тижні вагітності лікарі виконали кесарів розтин.

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«Ми обрали кесарів розтин через тазове передлежання плода. Це було найбезпечніше рішення як для мами, так і для дитини. У результаті народився здоровий хлопчик», – каже акушер-гінеколог Богдан Грицишин.

За словами лікаря, успішний результат став можливим завдяки постійному спостереженню та командній роботі медиків. Дуже важливу роль відіграла співпраця з лікарем жіночої консультації. Нині мама та хлопчик почуваються добре і їх вже з лікарні виписали додому.

Лікарі радять жінкам після 40 років не втрачати надії на материнство. Сучасна медицина дозволяє таким жінкам бути мамою. Найважливіше – відповідально планувати вагітність, регулярно проходити обстеження та перебувати під наглядом досвідченої команди фахівців.