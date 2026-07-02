Команда медиків, яка допомогла двійнятам щасливо повернутися додому

Хірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая вперше усунули складну вроджену ваду – атрезію стравоходу – новонародженій дитині, що важила всього 1600 г, малоінвазивно, тобто, без розрізу грудної клітки, через три невеликі проколи.



12 травня на Закарпатті народилася двійня, дві дівчиники Кароліна і Мілана. Вони з'явилися на світ передчасно, на 35-му тижні вагітності. З Міланою все було добре, а у Кароліни вже у перші години життя медики запідозрили вроджену ваду – атрезію стравоходу. Верхня і нижня частина органу, яким їжа потрапляє в шлунок, не були з'єднані між собою. Врятувати маля могла лише невідкладна операція, повідомили у лікарні.



Дівчинку з Мукачева спеціалізованою неонатальною швидкою, у спеціальному кювезі під наглядом лікаря-анестезіолога Андрія Новікевича, доставили до Львова, у Центр неонатології. Тут провели дообстеження дитини і остаточно підтвердили діагноз. Крихітній пацієнтці налагодили судинний доступ, забезпечили внутрішньовенне харчування та розпочали передопераційну підготовку.



Увечері цього ж дня маля прооперували. Складне втручання виконали дитячі хірурги Андрій Дворакевича та Денис Конопліцький. Атрезія була ускладнена трахеостравохідною норицею – патологічним сполученням між стравоходом і дихальними шляхами. Тож спершу хірурги перекрили норицю, а вже потім з'єднали обидва кінці стравоходу.



Операцію провели торакоскопічно, через три невеликі проколи. Ще донедавна такі втручання переважно проводили у відкритий спосіб – через великий розріз грудної клітки. Але вага пацієнтки була лише 1600 г, тож хірурги обрали найменш травматичний метод.



Уже наступного дня після операції Кароліна змогла самостійно їсти, але її відновлення було тривалим та складним. Дитина була на штучній вентиляції легень і змогла самостійцно дихати лише через два тижні.

Дівчинка вже повністю відновилася і з вагою понад 2300 г разом з мамою і сестричкою поїхала з лікарні додому, на Закарпаття.