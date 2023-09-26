Опікуни можуть приносити на безкоштовну операцію безпритульних тварин, яких доглядають

У львівській Домівці врятованих тварин, що на вул. Олекси Довбуша, 24, упродовж п’яти днів безкоштовно стерилізуватимуть і каструватимуть котів і собак. Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради. Операції проводитимуть із 30 вересня до 4 жовтня включно.

«Ми спільно з американською організацією зможемо прооперувати близько сотні тварин на день: опираючись на можливості хірургів та обмежений запас медикаментів, тому просимо поставитись з розумінням. Ми зробимо все, що в наших силах, проте не зможемо допомогти всім одночасно», – кажуть в Домівці врятованих тварин.

Котів і собак щодня з 7:30 до 11:00 (година закриття черги та прийому може змінюватися залежно від кількості людей). Попереднього запису немає – фахівці працюватимуть з пацієнтами почергово.

Також разом із стерилізацією тварини отримають безкоштовну вакцинацію та обробку від паразитів. Усі хірургічні втручання та догляд за тваринами буде проводитися кваліфікованими та досвідченими ветеринарами.

Важливою умовою є те, що тварина має бути в переносці. Фахівці нагадують, що якщо ви принесете на операцію тварину з вулиці, її не можна випускати назад упродовж щонайменше 24 годин.